Столкновения начались перед посольством США в Багдаде

На видео, опубликованных в соцсетях, слышны звуки выстрелов. По улице бегают люди. А также воздух наполнен дымом от шашек. По улицам проезжает спецтехника.

Ранее толпы шли к посольству США в Багдаде, выкрикивая лозунги с требованием мести после объявления о гибели Али Хаменеи. Местные СМИ писали о стычках недовольных с полицией.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. В итоге Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства.

