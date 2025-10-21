сегодня в 21:15

Столичный ЦУМ украсили к Новому году

Центральный универсальный магазин (ЦУМ) украсили к предстоящим новогодним праздникам. Здание превратилось в огромный новогодний подарок, сообщает Msk1.ru .

Универмаг украсили красной атласной лентой с бантом, огнями и звездами, а витрины оформили елочными гирляндами.

На красной ленте видны поздравления «С Новым годом» и Happy New Year.

Ранее спикер Госдумы Владимир Плякин заявил, что длинные новогодние каникулы лучше сократить ради майских праздников. Зимой отдых превращается в «марафон оливье».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.