«Марафон оливье»: депутат предложил сократить новогодние каникулы ради майских

«Зимние каникулы — это целая эпопея. С одной стороны, сплошная магия: снег хрустит, морозец щиплет щеки. А на практике выходит „оливьевый марафон“. Наш истинный зимний спорт — не лыжи и не коньки, а дисциплинированное, планомерное поглощение салатов», — сказал депутат.

По его словам, после новогодних праздников люди выглядят как «воины, победившие в битве за холодильник».

В то же время в длинные майские праздники россияне чаще едут на природу, гуляют и катаются на велосипедах. В целом, по его мнению, праздников в России слишком много, их стоит сократить для общего укрепления экономики.

Ранее депутат Бессараб объяснила, почему в следующем году майские праздники будут короче: их уменьшат за счет новогодних.

