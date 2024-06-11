Столичный суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову на 2 месяца

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования по данному делу.

Шабутдинов пробудет под стражей еще два месяца, до 16 августа этого года

Блогера задержали на съемной квартире в столице по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В отношении 32-летнего блогера возбудили несколько уголовных дел. Число пострадавших от его действий составляет около 75 человек.

При этом арестованный Шабутдинов написал новый курс за решеткой. Он также объявил о его запуске.