Столичный суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову на 2 месяца
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Таганский райсуд столицы принял решение продлить срок содержания под стражей блогера Аяза Шабутдинова, сообщает пресс-служба суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования по данному делу.
Шабутдинов пробудет под стражей еще два месяца, до 16 августа этого года
Блогера задержали на съемной квартире в столице по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В отношении 32-летнего блогера возбудили несколько уголовных дел. Число пострадавших от его действий составляет около 75 человек.
При этом арестованный Шабутдинов написал новый курс за решеткой. Он также объявил о его запуске.