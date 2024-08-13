Столичный суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей

сегодня в 12:17

Столичный Таганский районный суд в очередной раз оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc., сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мессенджер признали виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных нарушениях (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению, и (или) порядка удаления указанной информации).

С компании взыщут четыре млн рублей.

Месяцем ранее Telegram получил штраф в размере 3 млн рублей. Он допустил то же самое правонарушение.