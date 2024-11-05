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Столичный суд оштрафовал Mozilla на 3,5 млн рублей за неудаление информации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал разработчика интернет-браузера Mozilla Firefox — Mozilla Corporation — на 3,5 млн рублей, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Речь идет о неудалении запрещенной информации или интернет-страницы.

Суд назначил компании административное наказание. Mozilla Corporation была оштрафована на 3,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что сумма исков российских телеканалов к Google превысила мировое богатство. Через некоторое время сумма штрафа может дойти до гугола (единицы и 100 нулей).