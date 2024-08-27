Столичный суд назвал причину приостановки развода Бокальчуков

Развод супругов Бокальчуков приостановили в суде из-за запроса дополнительных документов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

«Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами: суд запросил необходимые документы», — сказано в сообщении компании.

Основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук 30 июля подала в суд иск, связанный с разводом с ее мужем Владиславом Бакальчуком.

Татьяна и Владислав Бакальчук начали бракоразводный процесс со скандалов. В частности, Бокальчук попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова якобы из-за действий мошенников.