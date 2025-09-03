сегодня в 19:04

Столичный суд на два месяца продлил арест блогеру Арсену Маркаряну

Таганский районный суд Москвы на два месяца продлил арест блогеру арсену Маркаряну, обвиняемого в реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В феврале 2025 года Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеоролик, содержащий информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма и оскорбление памяти защитников Отечества с использованием СМИ либо интернета). Фигуранту предъявили обвинение.

25 августа Таганский районный суд Москвы арестовал Маркаряна на 17 дней. В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал и возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теперь блогер проведет в СИЗО до 9 ноября. Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.