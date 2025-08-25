Скандального блогера Арсена Маркаряна заключили под стражу

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна на 17 дней, обвиняемого в реабилитации нацизма. При этом в ходе судебного заседания блогер не признал вину, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В феврале текущего года Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеоролик, содержащий информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма и оскорбление памяти защитников Отечества с использованием СМИ либо интернета). Фигуранту предъявили обвинение.

В ходе допроса Маркарян заявил, что снимал данный видеоролик и не имеет отношения к каналу, на котором он был опубликован. Также блогер отметил, что полностью не согласен с оскорбляющими заявлениями на видео.

Во время судебного заседания обвиняемый вину не признал и возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.