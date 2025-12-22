Столичный регион не останется на Новый Год без снега

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что 31 декабря в столичном регионе будет снежным и не исключено, что с небольшими морозами.

«Прогноз на 31 число меняется день от дня. Известно точно, что в этот день будет идти снег, но не известно, при какой температуре», — сообщила Позднякова.

По ее словам, не исключено, что температура воздуха в этот день может быть около минус 10 градусов.

Синоптик отметила, что более точный прогноз на эту праздничную дату стоит уточнить за 5 дней.

Ранее Позднякова заявила, что на последней декаде декабря в Московском регионе будет морознее. При этом нынешняя среднесуточная температура воздуха остается выше нормы на четыре градуса.

