Столичный психолог назвала ритуалы, которые помогут ребенку уснуть

Вовремя уснуть ребенку помогут несложные ритуалы — чтение сказки на ночь, небольшая вечерняя прогулка или разговор о том, что интересного произошло за день, считает педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Лариса Назарова.

«Режим влияет на физическое и эмоциональное состояние, поэтому важно следить, чтобы ребенок вовремя ложился спать и высыпался. Вовремя заснуть помогут несложные ритуалы — чтение сказки на ночь, небольшая вечерняя прогулка с ребенком или разговор о том, что интересного произошло за день. Очень важно при этом выключить „режим критики и нравоучений“: в спокойном эмоциональном состоянии ребенок хорошо выспится и отдохнет», — сказала Назарова.

Она добавила, что спальню нужно проветрить перед сном, при необходимости включить увлажнитель воздуха, проверить, не мешают ли сну подсветки от гаджетов или фонари за окном.

«Зимой часто трудно не столько вовремя заснуть, сколько проснуться по звонку будильника. Здесь нам может помочь использование умных ламп, которые имитируют рассвет. Вместе с ребенком запрограммируйте умную колонку на включение любимой музыки по утрам. Не лишними будут теплые забавные тапочки и мягкие джемперы, в которые можно переодеться, покинув постель», — рассказала психолог.