Столичные ветеринары спасли корги, съевшего 20 шоколадок с обертками

В столице спасали корги, который съел 20 шоколадок вместе с обертками. Ветеринары вызвали у собаки по кличке Тедди рвоту, после чего отправили пса на капельницы, сообщает SHOT.

Хозяева Тедди вовремя заметили, как их питомец ест то, что ему нельзя, и отправили любимца в ветеринарную клинику.

250 граммов шоколада являются смертельной дозой для собаки весом 9 кг, поскольку в сладостях находится вещество под названием теобромин. Оно является ядом для четвероногих и способно при попадании в организм без лечения привести к летальному исходу.

Теперь хозяева будут внимательнее следить за питомцем и тем, что он ест.