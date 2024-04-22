Столичные ветеринары спасли корги, съевшего 20 шоколадок с обертками
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В столице спасали корги, который съел 20 шоколадок вместе с обертками. Ветеринары вызвали у собаки по кличке Тедди рвоту, после чего отправили пса на капельницы, сообщает SHOT.
Хозяева Тедди вовремя заметили, как их питомец ест то, что ему нельзя, и отправили любимца в ветеринарную клинику.
250 граммов шоколада являются смертельной дозой для собаки весом 9 кг, поскольку в сладостях находится вещество под названием теобромин. Оно является ядом для четвероногих и способно при попадании в организм без лечения привести к летальному исходу.
Теперь хозяева будут внимательнее следить за питомцем и тем, что он ест.