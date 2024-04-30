сегодня в 15:50

Столичные школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции

Отряд московских школьников и студентов вернулся домой из Большой арктической экспедиции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В течение двух недель 14 юных полярников осваивали территорию Крайнего Севера», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Ребята прошли на лыжах свыше 100 км вдоль побережья полуострова Таймыр. Они рассказали, что главной трудностью был не 30-градусный мороз, а ветер, мешавший им ставить палатку.

По пути участники экспедиции видели монументы в честь первооткрывателей Севера, избу Папанина, гурий Эдуарда Толля. Кроме того, они смогли наблюдать белую мглу.

Отряд трудился над созданием арктической станции в самой северной точке Евразийского континента, которая расположена на мысе Челюскин. Там специалисты смогут проводить масштабные проекты, касающиеся очистки Русской Арктики от промотходов.