Столичная полиция проверила общежитие для мигрантов с запахом тухлого мусора

Сотрудники столичной полиции совершили проверку общежития для мигрантов в подвале дома в районе Западное Дегунино, где во всех квартирах на первом этаже был запах плова вперемешку с тухлым мусором, сообщает SHOT.

Уточняется, что жильцы дома опасаются, что дом может сгореть из-за бочек с химикатами и плиты, которая, по их мнению, подключена в розетку странным образом.

В подвале дома также были замечены с десяток спальных мест, канистры с химией и многое другое. По словам жильцов, внутри стоит ужасный запах химии, везде разбросан мусор, который гниет.

Что касается электрической плиты, она подключена в розетку напрямую при помощи голых проводов, поэтому местные жители опасаются, что дом может попросту сгореть.