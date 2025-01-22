Стоимость отеля Елены Зеленской в Санкт-Морице составила 7,2 тыс евро в сутки

Супруга президента Украины Елена Зеленская тайно отдыхала в швейцарском Санкт-Морице, сняв номер в отеле за 7,5 тыс. евро в сутки, сообщает Mash .

Первая леди Украины прилетела на курорт частным рейсом. Она зарегистрировалась в отеле Badrutt’s Palace под вымышленным именем — Мария Зеленская.

От трапа ее доставили в гостиницу VIP-кортежем: с участием двух Mercedes-Benz V-класса, предоставленных для сопровождающих, и одного раритетного Rolls Royce Phantom VI — для самой женщины.

Такое авто Badrutt’s Palace предоставляет всем гостям, кто снимает лучший люкс — «Санкт-Мориц» площадью 120 «квадратов». В номере есть спальня, панорамный вид на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц. Также там есть бассейн, мини-бар, система «все включено».

Такой номер стоит 7,5 тыс. евро в сутки. В пересчете на рубли — 760 000 руб. Отмечается, что Зеленская жила в номере как минимум с 15 по 19 января.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к «заключению сделки» с Россией. Республиканец добавил, что сроки завершения конфликта на Украине он поймет только после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.