Стихийный мемориал в память о погибшем ученике появился у школы в Одинцове

Стихийный мемориал создали в память ребенку, погибшему при нападении на Успенскую школу в подмосковном Одинцове, сообщает 112 .

В результате нападения 15-летнего ученика погиб младшеклассник. Также серьезные ножевые ранения получил охранник учебного заведения, который пытался остановить нападавшего. Мама погибшего школьника узнала о нападении и оперативно приехала к школе.

Во вторник утром подросток ворвался в Успенскую школу в Одинцове, ранил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, а после зарезал 11-летнего мальчика. Пострадавшего охранника госпитализировали. Нападавшего 15-летнего подростка задержали.

По факту нападения на учеников подмосковной школы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка к убийству). Расследование дела находится под контролем Центрального аппарата СК России.

Во всех школах округа усилили меры безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал трагедию — глава региона назвал произошедшее ужасной и запредельной жестокостью.

«Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — написал Воробьев в Telegram-канале.

