Стелу в честь участников СВО установят в Видном Ленинского округа

В здании администрации Ленинского округа рассмотрели эскизы 15-метровой стелы из гранита, посвященной подвигам героев СВО. Согласно планам, монумент будет воздвигнут в 2026 году на Советском проезде города Видное, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«В ходе встречи с военнослужащими, принимавшими участие в СВО, обсудили этапы преображения исторической части Видного, включая проекты обновления Советской площади, улицы Заводской и установки стелы в память об участниках СВО. Стела станет символом признательности тем, кто, не щадя жизни, защищал и продолжает защищать страну и своих близких. Место вокруг стелы будет открытым и доступным, но создающим атмосферу уединения благодаря посадке больших деревьев», — сказал глава Ленинского округа Станислава Каторова.

Он подчеркнул, что стела станет не только знаком памяти о героях СВО, но и о тех, кто участвовал в иных военных конфликтах. Памятный камень, отмечающий основание Видного, будет смещен ближе к существующему мемориальному комплексу на Аллее Славы.

Ветеран СВО Вадим Свистунов отметил важность создания подобных памятников для участников боевых действий.

«Для меня, как для человека, прошедшего через специальную военную операцию, важно, чтобы было видно, что все не зря. Когда ребята вернутся в Видное, они должны увидеть и почувствовать, что все, что мы делали, было правильным», — сказал Свистунов.

Реставрация исторической части Видного предусматривает несколько проектов, помимо установки стелы участникам СВО, власти муниципалитета планируют в 2026 году дать старт благоустройству Советской площади.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.