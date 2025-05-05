Стартовал всероссийский проект «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной»

Россияне могут принять участие в патриотической акции комитета семей воинов Отечества «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной!», сообщается на сайте проекта.

В конце августа президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» поддержал проект «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной!», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автор проекта — руководитель комитета семей воинов Отечества Ярославской области Елена Виноградова.

«Эта связь поколений имеет принципиальное значение. Это очень важно, что мы чувствуем. Очень хорошая идея, и проект замечательный. <…> Обязательно поддержим Ваш проект. Спасибо Вам большое», — сказал Путин в ответ на представление проекта.

Проект проводится при поддержке Минобороны РФ и направлен на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений защитников Отечества. Оставить заявку на участие, заполнив соответствующую форму, можно по ссылке.

Истории семей участников СВО, хранящих память о Победе в Великой Отечественной войне, представлены на сайте всероссийской акции. Здесь представлены личные рассказы, архивные материалы и фотографии, которые помогают осознать, что подвиг каждого из них — часть великой общей истории нашего народа.