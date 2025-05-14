Стартовал новый сезон лекций для школьников и преподавателей от РЭО

Российский экологический оператор проведет для школьников и педагогов семь вебинаров на тему экологии, волонтерства, экономики замкнутого цикла и экологического воспитания, передает пресс-служба компании.

Цикл вебинаров пройдет в рамках Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с отходами «Экоход». Онлайн-лекции стартуют 15 мая и продолжатся до октября.

«РЭО с „Экоходом“ запустили новый цикл онлайн-лекций для педагогов и школьников. Мы хотим вдохновить их на осознанное отношение к экологии. Участники узнают о карьере в сфере устойчивого развития, экологическом волонтерстве, а также смогут получить практические знания для реализации своих проектов», — уточнили в пресс-службе ППК РЭО.

Для школьников пройдут вебинары, посвященные профориентации и вовлечению в экологическую повестку. Участники узнают, где можно получить экологическое образование, смогут задать вопросы специалистам отрасли и познакомиться с направлениями эковолонтерства. Один из вебинаров подробно расскажет о принципах и возможностях экономики замкнутого цикла — от теории до реальных примеров из жизни.

Педагоги смогут узнать, как подать заявку на конкурс Зеленая Премия, грамотно оформить проект и подготовить его к участию. Кроме того, эксперты поделятся методиками экологичного проведения мероприятий и успешными практиками просветительской работы в школах и регионах.

Первый вебинар состоится 15 мая в 15:30 по ссылке.