Стартовал флешмоб «Научный факт, который меня удивил»
Ассоциация «Я горжусь» объявляет о старте нового флешмоба и приглашает каждого поделиться научным фактом или достижением российских исследователей, которое вызвало искреннее удивление. Это может быть удивительное свойство материала, передовое медицинское открытие, уникальная археологическая находка или тайна космоса — важно, чтобы факт был достоверным, интересным и изложенным кратко, сообщает Ассоциация «Я горжусь».
Правила участия:
- Опубликуйте свой научный факт (1–2 предложения) в комментариях к посту ассоциации во «ВКонтакте» или Telegram.
- Обязательно укажите источник информации или имя ученого — это поможет проверить данные и распространить только проверенные сведения.
- Самые точные, увлекательные и оригинальные факты, отобранные по количеству лайков и уникальности, будут включены в итоговую «Карту удивительной науки России».
Авторы пяти лучших фактов получат электронные благодарности и памятные призы от Ассоциации «Я горжусь».
Акция приуроченная ко Дню российской науки.