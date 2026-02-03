Стартовал флешмоб «Научный факт, который меня удивил»

Ассоциация «Я горжусь» объявляет о старте нового флешмоба и приглашает каждого поделиться научным фактом или достижением российских исследователей, которое вызвало искреннее удивление. Это может быть удивительное свойство материала, передовое медицинское открытие, уникальная археологическая находка или тайна космоса — важно, чтобы факт был достоверным, интересным и изложенным кратко, сообщает Ассоциация «Я горжусь».