Starship в ходе десятого полета впервые выполнил полную программу

Компания Илона Маска SpaceX совершила значительный прорыв в своей космической программе, успешно запустив сверхтяжелую ракету Starship в ходе десятого испытательного полета, сообщает РБК .

Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе 26 августа в 02:30 по московскому времени. Ключевым достижением миссии стало безупречное выполнение всех основных этапов: через три минуты после старта произошло штатное отделение ускорителя Super Heavy, который затем успешно маневрировал и совершил контролируемое приводнение в Мексиканском заливе.

Космический корабль Starship продолжил полет и примерно через 20 минут начал развертывание партии симуляторов спутников Starlink, что подтвердило возможность использования системы для вывода полезной нагрузки.

Завершилась миссия запланированным приводнением корабля в Индийском океане спустя чуть более часа после старта.

Этот успех стал особенно значимым после серии предыдущих неудач: майский запуск завершился потерей связи со второй ступенью и утечкой топлива, а мартовский — потерей связи сразу после старта. Первоначально запуск планировался на 24 августа, но был перенесен из-за технических проблем на стартовой площадке.