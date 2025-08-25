SpaceX отменила десятый запуск прототипа Starship из-за технических неполадок

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в десятый испытательный полет из-за технических неполадок, пишет ТАСС .

Запуск должен был состояться 24 августа. Старт был запланирован на 19:30 по времени восточного побережья (02:30 мск) с космодрома Starbase в штате Техас.

«Отменяем сегодняшний полет Starship для того, чтобы дать время устранить неполадки с наземными системами», — сообщила компания в соцсети X.

Новая дата запуска пока не сообщается.

Девятый испытательный запуск ракеты Starship провалился. Корабль быстро и незапланированно деформировался. Через полчаса после запуска связь со второй ступенью Starship утратили. Во время полета еще произошла утечка топлива.