В санкт-петербургском роддоме № 10 женщина родила своего 12-го ребенка. Многодетной маме 36 лет, а ее старшему ребенку — 19 лет, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу родильного дома.

Двенадцатый ребенок петербурженки Александры оказался мальчиком, которого врачи назвали «настоящим богатырем» — его вес составил 4 710 граммов, а рост — 58 сантиметров. Сына решили назвать Олегом, он появился на свет спустя 10 минут после того, как роженица поступила в медучреждение.

«Это уже шестые роды Александры в „Десятке“. Она признается, что уже настолько привычны и знакомы сотрудники и условия здесь, что едет сюда, как домой», — отметили в роддоме.

Сама Александра, мама 12 детей, мечтает выучиться на акушерку. Семья хочет переехать из пятикомнатной квартиры в Красносельском районе в частный дом.