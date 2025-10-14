Старейшего избирателя Бронниц наградили благодарностью от Избиркома

В год своего 30-летия территориальная избирательная комиссия благодарит тех, кто всегда остается верен гражданскому долгу. В рамках торжественного мероприятия, посвященного этой значимой дате, особые слова благодарности прозвучали в адрес старейшей активистки избирательного процесса, почетного избирателя Бронниц Валентины Копосовой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В знак уважения и признательности за многолетнюю верность гражданскому долгу Валентине Васильевне была вручена официальная благодарность от избирательной комиссии Московской области, а также цветочный букет и корзина фруктов.

Вместе с членами городской территориальной комиссии и Совета ветеранов, ветерана поздравил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«Но главное, это Вам за всю вашу жизнь, за всю вашу работу, огромное спасибо» — отметил Руслан Федорович. — И дай Бог Вам до ста пятидесяти, и чтобы у все у Вас было хорошо».

После официальной части гости расположились за столом, где Валентина Копосова поделилась уникальными воспоминаниями об эволюции избирательного процесса в нашей стране, показала семейный фотоальбом со снимками разных периодов своей жизни и рассказала о практике проведения выборов в предыдущие десятилетия и их особом значении в жизни советских граждан.

Ее биография является наглядным свидетельством истории: Валентина Васильевна принимала непосредственное участие в организации исторических выборов в Верховный Совет СССР II-го созыва 10 февраля 1946 года, работая в составе избирательной комиссии в тот период, когда страна только начинала восстанавливаться после тяжелейших разрушений Великой Отечественной войны.

Участница Великой Отечественной войны, прошедшая славный боевой путь до Берлина, в июне этого года отметила свой 103-й день рождения, но, несмотря на возраст, сохраняет бодрость духа и ясность мысли. На протяжении всей жизни, проявляя активную гражданскую позицию, Валентина Васильевна внесла значительный вклад в сохранение исторической памяти, участвуя в создании Книг памяти.

В ходе разговора Валентина Васильевна обратилась к молодому поколению с особым наставлением, подчеркнув фундаментальную значимость активного и осознанного участия в выборах.

В настоящее время, с учетом почтенного возраста, Валентина Васильевна реализует свое активное избирательное право преимущественно в формате голосования на дому.

Своей жизнью, боевым подвигом и многолетней гражданской ответственностью Валентина Васильевна Копосова воплощает непреходящие ценности патриотизма и верности долгу. Территориальная избирательная комиссия считает своим почетным долгом выразить глубочайшее уважение Валентине Васильевне Копосовой и всем избирателям, чья преданность принципам демократии служит надежной основой для развития избирательной системы.