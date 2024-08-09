Станция по раздельному сбору мусора закрывается в Екатеринбурге

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С 15 августа в Екатеринбурге закроют станцию по раздельному сбору ТКО

Работа станции по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО), которая находится у торгового центра «Мега» в Екатеринбурге, прекращается с 15 августа. С таким заявлением организация «Немузей мусора» выступила в социальных сетях, сообщает АБН24 .

Недавно компания уже закрывала одну из своих екатеринбургских точек, объяснив это отсутствием спроса у переработчика.

Сейчас у «Немузея мусора» остается еще пара объектов по раздельному сбору мусора.

Екатеринбуржцы на протяжении последних лет приходили на станцию к «Меге», чтобы сдать на переработку твердый и мягкий пластик, бумагу, картон и сломанную бытовую технику.