Станислав Каторов отчитался перед депутатами Ленинского округа об итогах работы

Глава Ленинского округа Станислав Каторов доложил депутатам местного совета депутатов о промежуточных итогах работы администрации и планах по дальнейшему развитию округа. Народные избранники единогласно признали деятельность руководства муниципалитета удовлетворительной и смогли получить компетентные ответы на вопросы по проблематике своих территорий. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Площадь территории Ленинского городского округа составляет 202 квадратных километра. В 56 населенных пунктах по статистике проживают 327 тысяч человек, неофициальная статистика — более 450 тысяч человек. Ежегодный прирост населения составляет 30-35 тысяч, а с учетом градостроительных планов к 2035 году мы ожидаем свыше 500 тысяч новых жителей муниципалитета. Это ставит нас перед серьезными вызовами, и наша задача — не ждать, когда это произойдет, а готовиться уже сейчас», — сказал Станислав Каторов.

В первую очередь, по словам главы округа, необходимо продолжать наращивать темпы экономического развития — привлекать на территорию инвесторов и налоговых резидентов, строить индустриальные парки и создавать новые рабочие места. Он уточнил, что по итогам 2024 года в экономику привлечено на 36% больше инвестиций, чем годом ранее, реализованы 33 инвестиционных проекта и созданы 8,5 тысяч новых рабочих мест.

Одним из главных приоритетов являются высокие темпы создания социальной инфраструктуры. В сфере здравоохранения за прошедший период построены три крупные поликлиники и женская консультация, а в ближайшее время начнется строительство дополнительного корпуса перинатального центра и трех подстанций скорой помощи. Система образования Ленинского округа за 2024 и начало 2025 года пополнилась четырьмя новыми школами, и еще четыре откроются к 1 сентября. Такая же ситуация и по детским садам: четыре учреждения начали работать и четыре — в планах до конца текущего года.

Кроме того, в ходе своего отчета Станислав Каторов уделил внимание таким вопросам, как развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и системы ЖКХ, переселение жителей из аварийного жилья, благоустройство и социальная поддержка населения, где в центре внимания — помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.