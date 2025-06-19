Стало известно, за какие траты гражданам могут отказаться в банкротстве

«Критерии, по которым суд квалифицирует расходы как элементы роскошного образа жизни, становятся определяющими при анализе добросовестности должника. Среди них — регулярные траты на брендовые товары, дорогие рестораны, элитные услуги, при этом отсутствие разумной мотивации для увольнения с высокооплачиваемой должности и демонстративное бездействие в поиске нового источника дохода», — заявил эксперт.

Именно подобные траты позволяют судам сделать вывод о том, что человек намеренно уклоняется от выплат. Также будет анализироваться вся экономическая история, включая цель кредитования, стиль потребления, поведение в отношении трудоустройства. В случае попытки отнесения дорогостоящих покупок к повседневным нуждам теперь может быть расценена как недостоверное основание.

Также, по мнению Адамса, судебное толкование исключает возможность использования банкротства как механизма освобождения от последствий необоснованных трат. Ориентироваться будут не на показатели баланса, а оценку реальных жизненных обстоятельств. Это должно послужить предупреждением тем, кто планировал уйти от ответственности за демонстративное потребление кредитов под прикрытием банкротства.