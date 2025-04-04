Стало известно, сколько стоят куличи в Петербурге за 2 недели до Пасхи

Гипермаркеты в начале апреля уже начинают продавать пасхальную продукцию. На прилавках одной из продуктовых сетей Санкт-Петербурга в преддверии Пасхи появились «чужестранные» куличи почти за 1 тыс. рублей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Так, высокий кекс в форме купола с цукатами и изюмом весом 500 г стоит по акции 999 рублей. Итальянский панеттоне хранится 10 месяцев, при этом содержит пальмовое масло, отмечается в сообщении.

Впрочем, в магазинах Северной столицы есть и более доступные отечественные варианты. Например, традиционный кулич из Курской области с тем же весом можно купить в 2 раза дешевле, чем его европейского собрата, — за 530 рублей.

Цены на петербургские куличи варьируются от 480 рублей за 450 г до 55 рублей за 100-граммовое изделие. Недорого можно купить и аналоги из Москвы — маленький ванильный кулич обойдется всего в 70 рублей.

И хотя праздничная выпечка хранится 2 месяца, с ее покупкой торопиться не стоит, ведь Пасха в этом году выпадает на 20 апреля, добавляется в материале.