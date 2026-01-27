Стало известно, сколько россиянок показывают свои переписки с мужчинами подругам

Перед свиданием с новым знакомым многие женщины обращаются за советом к своим подругам и изучают его страницы в социальных сетях. Дейтинг-сервис Mamba провел исследование, чтобы выяснить, о чем на самом деле беседуют девушки и насколько важна роль мнения близких людей в построении отношений и завязывании знакомств, сообщает Сноб .

Каждая пятая жительница России обсуждает мужчин в кругу подруг. В большинстве случаев разговоры касаются свиданий и возникающих после них эмоций — 61% рассказывает о поведении кавалера, о том, кто оплатил счет, и о впечатлениях, оставшихся после встречи. Практически половина девушек совместно с подругами анализируют анкеты, фотографии и описания потенциальных избранников, сопоставляя их виртуальный образ с реальным.

В трудных ситуациях 70% женщин обмениваются с подругами скриншотами переписок. Зачастую это делается с целью лучшего понимания стиля коммуникации мужчины, его намерений, для выявления возможных тревожных сигналов. При этом 41% девушек предпочитает в первую очередь обсуждать проблемы напрямую с партнером, а 19% избегают участия третьих лиц.

Несмотря на оживленные дискуссии о мужчинах с подругами, окончательное решение почти всегда остается за женщиной. 31% девушек признает, что мнение близких для них имеет значение, но выбор они делают сами. И только 3% готовы разорвать отношения без одобрения со стороны подруг.

Даже на начальном этапе знакомства женщинам необходим взгляд со стороны. 40% опрошенных признались, что просят подруг просмотреть профиль мужчины, если он вызывает у них смешанные чувства. Еще 10% делают это регулярно, чтобы вовремя заметить ред-флаги.

Более половины девушек не рассказывают мужчинам о том, что делятся их перепиской с подругами. 27% отмечают, что партнер сам видел эти обсуждения или подозревает о них. 19% открыто заявляли о том, что рассказывают о деталях знакомства и отношений близким.

В то же время большинство женщин не против, если мужчины обсуждают их с друзьями. 49% чувствовали бы себя комфортно, если бы такие беседы не касались лишних подробностей, а 30% считают нормальным даже это. Лишь 17% категорически против распространения личной информации без их согласия.

