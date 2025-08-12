Стало известно, сколько нижегородцев поддерживают запрет вейпов

По данным июльского исследования «Вейпы и электронные сигареты в общественном мнении населения Нижегородской области», проведенного АНО «Институт демографического развития» совместно с российской компанией «Инсомар», 81% нижегородцев старше 26 лет выступает за запрет продажи вейпов и электронных сигарет на территории региона, сообщает ИА «Время Н» .

В то же время молодежь от 14 до 25 лет преимущественно занимает нейтрально-положительную позицию по отношению к данной инициативе. Значительная часть респондентов этой возрастной группы (48%) ответила «мне все равно», что, вероятно, указывает на нежелание молодых людей влиять на мнение других и стремление отстраниться от проблем, которые их напрямую не касаются.

Опрошенные жители старше 26 лет детально аргументировали свою поддержку изменений в правилах продажи электронных сигарет. Большая часть участников опроса (52%) указала на общий вред курения для здоровья, 23% респондентов акцентировали внимание на опасности курения для подрастающего поколения, а 8% заявили о негативных последствиях пассивного курения.

Исследование показывает, что курение вейпов и электронных сигарет прочно укоренилось в повседневной жизни молодых людей и воспринимается ими наравне с употреблением фастфуда и использованием гаджетов. Многие представители молодежи не считают курение столь же серьезной зависимостью, как, например, алкоголизм или наркоманию. Некоторые юноши и девушки не отказываются от этой пагубной привычки, даже несмотря на увлечение спортом и заботу о своем здоровье.

Ранее о значимости введения запрета на продажу вейпов говорил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона обратился к коллегам-губернаторам с призывом открыто поддержать данную инициативу. Он выразил надежду на утверждение запрета на федеральном уровне или передачу соответствующих полномочий регионам.