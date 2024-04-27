Стало известно, с кем из киногероев хотят работать россияне

Исследование Rambler&Co о доверии сотрудников российских компаний показало, что респонденты выразили желание видеть в своих коллегах качества, ассоциируемые с доктором Ватсоном и Штирлицем, сообщает «Сноб» .

Участники опроса считают доверие признаком комфортной коммуникации и возможностью положиться на своих коллег. Важнейшими факторами для большинства опрошенных являются соблюдение обязательств (38%) и готовность к открытому диалогу (31%).

Респонденты также подтвердили, что в их понимании ключевые условия для создания доверия — верность слову и последовательность действий руководителя. На такой точке зрения настоял каждый второй участник опроса.

Чуть менее четверти опрошенных (23%) сочли, что доверие между коллегами — это когда можно обсудить личные проблемы, не боясь, что информация утечет. Почти столько же (22%) сотрудников признались, что ожидают от своих работодателей готовности делиться информацией и опытом с подчиненными.