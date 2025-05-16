Стало известно прозвище нового командующего Сухопутными войсками России
Новый командующий Сухопутными войсками Мордвичев известен как «генерал-прорыв»
Фото - © Дмитрий Кучер 34. Собственная работа_CC BY-SA 4.0
Новый командующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Андрей Мордвичев имеет прозвище «генерал-прорыв». Он завоевал славу за управление важнейшими операциями в ходе СВО, сообщает Ura.ru.
Мордвичев руководил операцией по освобождению Мариуполя. Также под его руководством был установлен контроль над Авдеевкой.
У генерал-полковника большой боевой опыт. Благодаря этому его считают решительным командиром.
Ранее сообщалось, что от должности главнокомандующего Сухопутными войсками РФ освободили Олега Салюкова — 21 мая ему исполняется 70 лет. Он получил пост заместителя секретаря Совбеза России.