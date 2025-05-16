Стало известно прозвище нового командующего Сухопутными войсками России

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Новый командующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Андрей Мордвичев имеет прозвище «генерал-прорыв». Он завоевал славу за управление важнейшими операциями в ходе СВО, сообщает Ura.ru .

Мордвичев руководил операцией по освобождению Мариуполя. Также под его руководством был установлен контроль над Авдеевкой.

У генерал-полковника большой боевой опыт. Благодаря этому его считают решительным командиром.

Ранее сообщалось, что от должности главнокомандующего Сухопутными войсками РФ освободили Олега Салюкова — 21 мая ему исполняется 70 лет. Он получил пост заместителя секретаря Совбеза России.