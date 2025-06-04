Стало известно, почему стали так популярны монстрики «Лабубу»

«Монстры — это про самовыражение. Люди не просто покупают себе куклу-брелок, они выбирают близкого по духу персонажа», — отметила эксперт.

Специалист добавила, что бренды сейчас чаще стали делать акцент на самобытности, а не просто красоте. В то же время и модные игрушки «Лабубу» отражают внутреннее «я» человека, как косметика и одежда.

Более того, популярность монстриков, по мнению стилиста, связана с возвращением в моду детских образов. Например, раньше было модны Hello Kitty, а теперь лохматые монстры, в которых добавили элементы дерзости и хаоса, свойственной поколению зумеров.