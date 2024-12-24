Стало известно, почему россиянки все чаще увлекаются заключенными

В современном обществе вопрос о том, почему россиянки увлекаются заключенными, становится все более актуальным. Психолог Майя Голубева объяснила, что подобные чувства часто являются следствием распространенных стереотипов о романтике в тюрьме, сообщает RuNews24.ru .

Многие девушки под влиянием кино и сериалов начинают идеализировать осужденных, что порой приводит к поиску романтических отношений с ними. Часто такой интерес основан на чувстве жалости и стремлении помочь, когда они воспринимают заключенных как людей, нуждающихся в поддержке.

Однако, по мнению Голубевой, подобные связи нередко оказываются несчастливыми и болезненными. Сложности возникают из-за различий в социальном статусе, образе жизни и мировоззрении, что может привести к юридическим последствиям для обеих сторон. Эксперт подчеркнула важность взаимного уважения и равенства в отношениях.

«Но этот баланс тяжело сохранять, когда вторая половина находится в местах не столь отдаленных», — отметила эксперт.

Психолог рекомендовала не спешить с выводами и позволить эмоциям осознанно проявиться со временем, чтобы понять, искренни ли чувства к заключенному или основаны на других, менее глубоких мотивах.