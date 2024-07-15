Стало известно, почему подчиненные терпят жестких руководителей

Американские ученые провели исследование, посвященное отношению подчиненных к руководителям с жестким стилем управления. HR-эксперт Юлия Ельская на этот счет отметила, что не существует универсально эффективного стиля управления, сообщает портал «Узнай.ру» .

Результаты исследования с участием 576 респондентов показали, что сотрудники более лояльно относятся к грубым методам начальников, если компания демонстрирует высокую эффективность.

Выяснилось, что подчиненные, наблюдающие положительные результаты компании, реже критиковали жесткий стиль лидерства начальников. Более того, они считали резкую критику и некорректное обращение оправданными, если это способствовало достижению высоких показателей.

«Кто-то воспринимает лишь строгость и только тогда может начать что-то делать. А человек тонкой душевной организации от такого подхода получит стресс и будет эффективней работать при тактичном начальнике», — прокомментировала HR-эксперт Юлия Ельская.

По мнению специалиста, успех компании зависит не столько от жесткости начальства, сколько от правильного взаимодействия руководства со своими подчиненными.



Исследователи связали лояльность подчиненных к жесткому руководству с их стремлением к карьерному росту. Если агрессивные методы управления дают высокие результаты, работники готовы мириться с некорректным поведением начальников ради перспектив своего профессионального развития.