«Рыбарь»: снят с должности командующий группировкой войск «Юг» Геннадий Анашкин

Командующего группировкой войск «Юг» генерала-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности в связи с проблемами на северском направлении специальной военной операции, сообщил военный блогер «Рыбарь» (Михаил Звинчук).

«Смена командования группировки „Юг“, о которой сейчас пишут в Сети, — это действительно следствие проблем на северском направлении», — написал Звинчук в своем Telegram-канале.

Военный блогер добавил, что Анашкин не докладывал высшему командованию данные об истинном положении дел на линии боевого соприкосновения в зоне своей ответственности.

При этом в министерстве обороны РФ пока не комментировали информацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение задач в рамках СВО на Украине зависит от солдат и офицеров. Глава государства подчеркнул, что от военнослужащих всех родов войск также зависит будущее всей страны.