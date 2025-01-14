Стало известно о планах работы Комитета Госдумы по молодежной политике

Заместитель председателя Комитета по молодежной политике Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев рассказал о кратких итогах прошедшего года и планах работы Комитета в текущем году, передает пресс-служба партии.

По словам депутата, в прошлом году динамика работы Комитета Госдумы по молодежной политике была высокой — приняты 12 инициированных им законопроектов.

«В 2025 темп не сбавим. Наоборот, только нарастим его. Продолжим защищать детей от опасного контента, воздействия табака, вейпов. Также, вплотную займемся темой буллинга. Это серьезная проблема, с ней сталкивается каждый пятый школьник. Эпидемию необходимо прекратить, для этого готовим законопроект с организацией защиты детей и комплексом мер противодействия издевательствам. Еще в планах — помощь игроманам в борьбе с зависимостью, создадим систему лечения и профилактики», — сказал Толмачев.

Он отметил, что также предстоит разобраться и провести анализ видеоигр, которые влияют на молодежь.

«Тут главное не перестараться и вместе с действительно деструктивным контентом не перекрыть кислород нормальным играм. Поэтому находимся в диалоге, слушаем представителей индустрии», — прокомментировал депутат Госдумы.

Толмачев подчеркнул, что в приоритете работы Комитета — реализация нацпроекта «Молодежь и дети».

«Комитет обеспечивает законодательной базой его воплощение и, конечно, вовлечен в практическую работу по всей стране», — подытожил Александр Толмачев.