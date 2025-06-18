Стало известно, куда россияне чаще всего едут путешествовать в одиночку

Российские туристы все чаще выбирают одиночные поездки в Турцию, Египет и Кубу. Интерес к таким путешествиям продолжает расти, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков.

Согласно исследованию, около 25% россиян предпочитают отдыхать в одиночку. Пик подобных поездок приходится на весну, тогда как летом их доля снижается до 11%.

По словам экспертов, среди направлений с огромным отрывом лидирует Турция — на нее приходится больше половины всех проданных туров. В списке самых популярных городов — Кемер, Мармарис и Аланья. Solo-путешественников привлекают демократичные цены, бурная ночная жизнь и развитая транспортная инфраструктура. Также востребованы менее раскрученные, но уютные курорты, такие как Бельдиби, Конаклы и Сиде, где туристы наслаждаются тишиной и живописными пляжами.

Кроме Турции, аналитики отметили спрос на одиночные путешествия в Египет.

«Хургада и Хадаба остаются точками притяжения для тех, кто хочет совместить невысокие траты с дайвингом и экскурсиями к пирамидам. А неожиданно высокий интерес к Кубе говорит о росте популярности Латинской Америки среди самостоятельных туристов», — добавили специалисты.

Среди российских направлений выделяются курорты Краснодарского края — Адлер и Лоо. А редкие поездки в Иркутск, Орловку и даже Гудауту показывают, что некоторые solo-туристы выбирают необычные маршруты.

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