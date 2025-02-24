Стало известно, кто создал биткоин: хакеры раскрыли тайну Сатоши Накамото

Хакерская группировка, взломавшая сеть телеканала Channel 4, получила доступ к документам, указывающим на то, что создателями биткоина являются программисты Брэм Коэн и Лен Сассемен. Утечка подтверждает давние теории об их причастности к разработке первой в мире криптовалюты, сообщает издание «Аргументы и факты».

Скриншот из документального фильма, который должен был выйти в эфир в феврале 2025 года, раскрывает, что Коэн и Сассемен вдохновили создание биткоина. Фильм посвящен загадке Сатоши Накамото — псевдонима, под которым в 2008 году была представлена криптовалюта.

Коэн, известный как создатель технологии BitTorrent, и Сассемен, криптограф, разработавший инструменты для анонимности в интернете, объединили усилия для создания децентрализованной системы. Их переписка, опубликованная хакерами, содержит обсуждение названия проекта. Коэн предложил имя «Сатоши Накамото», чтобы скрыть свою личность, а Сассемен поддержал идею, отметив ироничный смысл фамилии, которая переводится как «из центра».

Число 190, фигурирующее в их переписке, стало символичным для проекта. Оно связано с ростом Коэна, его адресом и техническими параметрами BitTorrent. В биткоине это число также нашло отражение: разница в 190 дней между датами рождения Коэна и Сатоши Накамото, а также длина первого блока в новом проекте Коэна — Chia Coin.

Однако история создания биткоина имеет печальный финал. Сассемен скончался в 2011 году при невыясненных обстоятельствах, унеся с собой доступ к кошельку с миллионом биткоинов, что по текущим меркам составляет около 100 миллиардов долларов.

Теперь Коэн продолжает развивать новые технологии, включая Chia Coin, который, по его словам, превосходит биткоин по характеристикам. Остается открытым вопрос, сможет ли Chia Coin повторить успех биткоина.