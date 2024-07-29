Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 августа

Доцент Иванова-Швец: ГД вводит доплату в 1,2 тыс руб для пенсионеров от 80 лет

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 января следующего года, помимо традиционных для начала каждого месяца доплат к пенсиям определенным категориям россиян, ожидается еще одна, сообщает «Прайм» .

Речь идет об ежемесячной доплате за уход в размере 1,2 тыс. рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы.

«Доплата будет выплачиваться с 1 января 2025 года всем, кому она положена с учетом индексации по тем правилам, которые есть для этих категорий пенсионеров», — сказала Иванова-Швец.

При этом, по словам экономиста, доплату назначат автоматически, оформлять ничего не понадобится.

Традиционно каждый месяц происходят изменения в выплатах для отдельных категорий пенсионеров. Доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16269,75 рубля получат пенсионеры, достигшие 80- летнего возраста, и получившие инвалидность 1 группы.

Помимо этого, прибавку к пенсии с 1 августа получат работники угольной промышленности и члены летных экипажей. Доплата рассчитывается из стажа работы, среднемесячной заработной платы и отчислений в СФР.

Доцент добавила, что индексацию за пропущенные годы проведут для пенсионеров, которые работали, но уволились, а работающим пересчитают страховые пенсии. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от зарплаты и стоимости балла в год выхода на пенсию.

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