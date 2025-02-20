Стало известно, когда Москва полностью избавится от снежного покрова

В Москве высота снежного покрова в четверг еще подросла, но вскоре снег начнет таять. Полностью он пропадет к концу первой декады марта, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

В столице в последние дни шел снегопад. В результате высота снежного покрова выросла. К 9:00 в четверг она составила 7 см на Балчуге, 6 см — в Тушине, 8 см — в МГУ, 9-11 см — в Новой Москве.

На ВДНХ снежный покров вырос до 5 см. В целом по Москве прирост составил плюс 1 см за сутки. При этом по климатической норме сейчас высота снежного покрова должна составлять 39 см.

В Подмосковье слой снега разный. В Михайловском — до 11 см, в Коломне — до 3 см.

По словам синоптика, снежный покров не будет больше расти. В ближайшие дни он останется на этом же уровне, а вот на следующей неделе начнет таять, так как температура будет от 0 до плюс 2 градусов. Полностью снежный покров исчезнет к концу первой декады марта.

Ранее стало известно, что первый весенний месяц в Москве может быть теплее нормы на 5 градусов. Метеорологическая весна в столице наступит на 2-3 недели раньше срока.