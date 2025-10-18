Стало известно, когда комета C/2025 A6 Lemmon приблизится к Земле

Комета C/2025 A6 Lemmon приблизится к Земле на минимальное расстояние 21 октября, она пролетит рядом с планетой всего в 89 млн км. Невооруженным глазом ее увидеть, скорее всего, не получится, но для наблюдения подойдут светосильные фотоаппараты и небольшие телескопы, установленные на штатив или монтировку для стабилизации, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН .

Данная комета представляет особый интерес для астрофотографов, особенно профессионалов, поскольку она демонстрирует впечатляющее зрелище на высокоточном оборудовании. Для новичков комета может оказаться сложной целью для поиска, но при благоприятных условиях — удаленность от городских огней и ясная звездная ночь — попытку предпринять можно.

Ученые предполагают, что комета проходит пик своей светимости, а первоначальные надежды на достижение ею 2-й звездной величины были слишком оптимистичными. Кроме того, она заметно уступает по яркости кометам прошлого года, например, комете C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), наблюдавшейся в октябре 2024 года, чья светимость в пике достигала отрицательных звездных величин, что в сотни раз превышает текущую. Это говорит о том, что ажиотаж вокруг кометы несколько преувеличен и не соответствует реальному масштабу события.

Тем не менее, наблюдать ее можно будет как минимум до конца октября — начала ноября, поэтому небольшие улучшения яркости возможны, но не более чем в 2-3 раза.

В настоящее время комета перемещается из созвездия Гончих Псов в созвездие Волопаса, недалеко от яркой звезды Арктур. Однако, учитывая ее слабость, найти комету по этим ориентирам без опыта практически невозможно. Для облегчения поиска рекомендуется использовать специализированные приложения, такие как Stellarium, а также соответствующие модули в популярных мобильных приложениях, например, Star Walk 2.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.