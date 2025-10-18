Стало известно, когда комета C/2025 A6 Lemmon приблизится к Земле
Фото - © Freepik.com
Комета C/2025 A6 Lemmon приблизится к Земле на минимальное расстояние 21 октября, она пролетит рядом с планетой всего в 89 млн км. Невооруженным глазом ее увидеть, скорее всего, не получится, но для наблюдения подойдут светосильные фотоаппараты и небольшие телескопы, установленные на штатив или монтировку для стабилизации, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Данная комета представляет особый интерес для астрофотографов, особенно профессионалов, поскольку она демонстрирует впечатляющее зрелище на высокоточном оборудовании. Для новичков комета может оказаться сложной целью для поиска, но при благоприятных условиях — удаленность от городских огней и ясная звездная ночь — попытку предпринять можно.
Ученые предполагают, что комета проходит пик своей светимости, а первоначальные надежды на достижение ею 2-й звездной величины были слишком оптимистичными. Кроме того, она заметно уступает по яркости кометам прошлого года, например, комете C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), наблюдавшейся в октябре 2024 года, чья светимость в пике достигала отрицательных звездных величин, что в сотни раз превышает текущую. Это говорит о том, что ажиотаж вокруг кометы несколько преувеличен и не соответствует реальному масштабу события.
Тем не менее, наблюдать ее можно будет как минимум до конца октября — начала ноября, поэтому небольшие улучшения яркости возможны, но не более чем в 2-3 раза.
В настоящее время комета перемещается из созвездия Гончих Псов в созвездие Волопаса, недалеко от яркой звезды Арктур. Однако, учитывая ее слабость, найти комету по этим ориентирам без опыта практически невозможно. Для облегчения поиска рекомендуется использовать специализированные приложения, такие как Stellarium, а также соответствующие модули в популярных мобильных приложениях, например, Star Walk 2.
