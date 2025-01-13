Стало известно, какую погоду ждать в Московском регионе на Крещение

В Московском регионе в ночь на 19 января ожидается легкий мороз, днем будет теплая погода с температурой плюс 2-3 градуса, сообщила корреспонденту РИАМО главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Легкий морозец в Крещенскую ночь, а днем около 0, даже до плюс 3 градусов ожидается 19 числа. То есть температура воздуха будет существенно выше климатической нормы, не исключаются осадки в виде дождя. Скорее будет небольшая морось, погода в целом будет теплая», — сказала корреспонденту РИАМО Позднякова.

По ее словам, погода на Крещение в целом будет теплая, поэтому образования нового льда на водоемах ждать не стоит.

При этом ветра не ожидается, а при температуре в плюс 2-3 градуса в воду будет окунаться куда комфортнее, чем на морозе, отметила метеоролог.

Православные христиане в середине января отмечают Крещение Господне. Погружения в прорубь — неотъемлемая традиция праздника. В 2025 году купания состоятся в ночь с 18 на 19 января, а также будут длиться весь день 19 числа.