Стало известно, какую доплату получат пенсионеры в феврале

Стали известны сроки получения проиндексированных пенсий на уровне 9,5%. В этом году процесс увеличения выплат будет несколько необычным, сообщает Life.ru .

Обычно перерасчет страховых пенсий происходит с 1 января, и 2025 год не стал исключением. В этом году пенсионеры получили прибавку в размере 7,3%. Однако в конце января выяснилось, что ожидается вторая индексация. Это связано с тем, что величина повышения зависит от инфляции за прошлый год. Изначально предполагали, что в 2024 году она составит 7,3%, но в итоге показатели оказались выше, и, следовательно, увеличился и размер индексации — 9,5%.

Пенсионные выплаты, увеличенные на 9,5%, будут произведены до 25 февраля. При этом в феврале пенсии будут пересчитаны на 9,5%, а январские суммы скорректируют задним числом. Таким образом, пенсионеры получат дополнительные средства в качестве доплаты к февральской пенсии.

«Стоит учесть, что с этого года пенсии индексируются всем: и работающим, и неработающим пенсионерам. Однако для работающих не применяются коэффициенты индексации, которые действовали до 1 января 2025 года», — добавила юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

Она также отметила, что с 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 145 рублей 69 копеек, а фиксированная выплата по страховой пенсии — 8 907 рублей 70 копеек.

Кроме того, в 2025 году пенсионные накопления можно будет получить единовременно, если их сумма не превышает 412 тыс. рублей. Для этого потребуется подать соответствующее заявление. Если сумма накоплений превышает 412 тыс. рублей, выплаты будут назначены в ежемесячном порядке, рассчитываемом индивидуально на основе накопленной суммы и срока выплат.

С 1 февраля проиндексирован также ряд социальных выплат. Ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг установлены для определенных категорий граждан, таких как инвалиды войны, ветераны боевых действий и пострадавшие от радиации во время трагедии на ЧАЭС.