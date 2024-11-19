Стало известно, какой контент чаще всего поощряют донатами во «ВКонтакте»

66% тех, кто ранее оказывал финансовую помощь авторам, продолжают это делать. Из них 83% регулярно поддерживают своих 2-3 любимых авторов. Пользователи, которые поддерживают 4 и более авторов, как правило, пользуются несколькими платформами для донатов.

Наиболее популярной сферой поддержки стал образовательный контент — 26%. За ним следуют художественные (манга, анимация, комиксы, авторские переводы) с 25% и тематические проекты (исторические и литературные) — 14%. Женщины и пользователи старше 25 лет чаще поддерживают образовательные материалы, в то время как молодежь 18–25 лет отдает предпочтение авторским иллюстрациям. Мужчины чаще поддерживают тематические, игровые, новостные каналы, а также музыку и подкасты авторов.

73% опрошенных тратят от 301 до 500 рублей в месяц на помощь авторам, 10% — от 501 до 1 500 рублей и 6% — от 1 501 до 3 000 рублей.

Основными мотивами к донатам являются доступ к эксклюзивным материалам и поддержка автора (по 63%). На втором месте стоит желание выразить свое отношение к понравившемуся контенту (39%). 34% респондентов стремятся получить ранний доступ к материалам, а 13% хотят чувствовать свою причастность к созданию контента. Мужчины чаще мотивированы поддержкой автора, тогда как среди женщин и респондентов 18–25 лет преобладает интерес к эксклюзивному контенту.