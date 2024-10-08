Стало известно, каких заключенных чаще всего берут на СВО

Боец ВС РФ: на спецоперацию не берут осужденных за терроризм и диверсии

Военнослужащий армии России по имени Александр заявил, что в ряды ВС РФ в зону спецоперации не привлекают осужденных за терроризм, диверсии и госизмену. Всех же остальных заключенных призывают на фронт, сообщает «ФедералПресс» .

«Кто обычно в тюрьме сидит, каких больше всего статей, тех больше всего и на фронте», — рассказал армеец.

По словам бойца, из колоний общего режима воевать на СВО чаще всего отправляются пойманные на краже. Если говорить о контингенте из колоний строгого режима, то из них львиная доля фронтовиков — это осужденные по «наркотическим» статьям, поделился военный.

«А в общем, корреляции с тем, по какой статье сидит человек, нет никакой. То есть это все от человека зависит, а не от его статьи», — добавил собеседник журналистов.

Накануне группировка войск «Центр» ВС РФ полностью освободила Гродовку в ДНР.