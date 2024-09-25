Стало известно, какие супы россияне выбирали минувшим летом

Россияне проявляют растущий интерес к готовой еде, в том числе и к супам. Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» выяснили, какие готовые супы летом текущего года предпочитали заказывать жители различных регионов РФ.

Число заказов с готовыми супами в течение последних 2 лет в среднем росло на 20% в сезон. Во время исследования специалисты анализировали предпочтения жителей 20 городов, включая Калининград, Мурманск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву. Сравнивался спрос на 18 позиций.

Самыми популярными супами оказались куриная лапша, солянка и борщ. На эти виды супов пришлось 59% всех заказов в России. В Санкт-Петербурге и Москве лидером стал борщ с курицей, а в Калининграде — вегетарианский вариант.

В число лидеров не попала окрошка — в среднем по стране она заняла лишь 18-е место. Еще один летний холодный суп, свекольник, занял 11-е место. Однако есть и исключения — в тройку лидеров окрошка попала по итогам заказов жителей Мурманска.

Растет интерес жителей России к том яму. Летом тайский суп заказывали чаще, особенно в Казани, Иркутске и Екатеринбурге. В столице Урала том ям оказался на 4-м месте с 12% от общего числа заказов, а в Иркутске — на 1-м месте с 32%.

В южных регионах чаще заказывали гороховый суп. Лидером этот суп оказался в Волгограде с 57% от заказов и Воронеже с 41%, а также на 2-м месте в Краснодаре с 28%. При этом он занял лишь 7-е место в общем рейтинге.

В Сибири предпочитают грибной суп. По статистике, в Омске, Новосибирске, Красноярске и Иркутске грибной крем-суп оказался наиболее популярным. На него пришлось 38% от всех заказов готовой еды. В топ-5 лидеров также вошли том ям с 18% и харчо с 10%.