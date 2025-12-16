Стало известно, какие сотрудники окажутся под риском увольнения в 2026 году

В 2026 году некоторые категории трудящихся в России могут столкнуться с трудностями при трудоустройстве. Основательница образовательных платформ Defin и AIM Наталия Иванова предупредила, что особенно это касается начинающих IT-специалистов, сообщает Газета.ru .

Трансформация цифровых технологий, стремление к сокращению расходов и прогресс в создании искусственного интеллекта радикально меняют бизнес-среду. Первыми в зоне риска, по словам Ивановой, оказываются те, чья работа связана с монотонными операциями, и сотрудники среднего звена. Увольнения в первую очередь затронут не тех, кто занят творческим трудом или физической работой, а тех, кто занимается рутинной обработкой и передачей данных по установленным алгоритмам.

По словам Ивановой, все, что может быть автоматизировано, находится под угрозой. В первую очередь это различные руководители среднего звена. Не так давно существовали должности, где сотрудники просто переносили информацию из одной таблицы Excel в другую, и за это платили. Те, кто до сих пор этим занимается, столкнутся с серьезными проблемами.

В то время как некоторые офисные профессии теряют свою актуальность, работа, выполняемая вручную, такая как услуги сантехников, электриков и мастеров по ремонту, наоборот, будет становиться все более востребованной. Автоматизировать их деятельность сложно, а спрос на качественное исполнение растет.

В поле зрения попали и те, кого традиционно считают двигателями прогресса: IT-специалисты начального уровня и даже научные работники.

«Джуны-программисты под угрозой. Крупные корпорации, как Google, сокращают до 30% разработчиков, заменяя их ИИ. Аналогичные процессы уже идут и в российских компаниях», — отметила специалист.

Таким образом, в первую очередь рискуют те специалисты, чьи знания могут быть оцифрованы, структурированы и переданы искусственному интеллекту. Помимо угрозы автоматизации, существует и еще один важный фактор, влияющий на возможность потери работы — недостаток «гибких навыков».

Как подчеркнула эксперт, паниковать не стоит. Компании начали возвращать сотрудников, ранее уволенных из-за автоматизации их функций нейросетями. Показатель возврата составил 5,3%, и более половины работодателей сожалеют о поспешном решении.

