Стало известно, как в Вологодской области «Опричники» будут воспитывать молодежь

В Вологодской области «Опричники» будут заниматься воспитанием молодежи

Главной целью «Опричников» будет являться воспитание у молодежи нравственных и смысловых ориентиров. Соответствующее поставление было подписано правительством Вологодской области 26 февраля.

Министерство молодежной политики региона должно будет до 31 марта 2025 года реализовать все необходимые мероприятия.

В рамках запланированного, организация планирует проводить множество мероприятий: просветительские лекции, спортивные соревнования, культурно-просветительские события и многое другое. Эти инициативы направлены на формирование у молодежной аудитории устойчивых нравственных ценностей и мировоззрения.

Тем временем, пять жительниц Вологды пожаловались депутату Александру Морозову. Женщины заявили, что им отказали в аборте после призывов губернатора региона Георгия Филимонова к медикам не прерывать беременность без показаний.