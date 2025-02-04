Стало известно, как россияне предпочитают проводить свой досуг зимой

Большинство жителей России зимой предпочитают проводить досуг дома за просмотром фильмов, сериалов и телешоу, сообщили РИАМО в компании «ЮMoney» и социальной сети «Одноклассники».

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек. Так, 52% россиян предпочитают проводить зимний досуг в домашней обстановке, а 30% респондентов предпочитают проводят время в соцсетях.

Согласно данным «ОК», в сервисе «Увлечения» с начала зимы наибольшей популярностью пользуются творческие мастер-классы, посвященные рисованию зимних пейзажей и созданию украшений своими руками. Также пользователи интересуются рецептами горячих блюд и советами по уходу за садом в условиях теплой зимы.

Еще 27% опрошенных предпочитают проводить время на улице, а 25% — гулять в городе. Катание на коньках, лыжах или горках выбирают 27% граждан.

Что касается компании, с которой люди проводят выходные, то 49% респондентов предпочитают проводить время с семьей, а другая половина — наедине с собой, друзьями, возлюбленными, новыми знакомыми или коллегами.

Среди любимых занятий зимой 53% опрошенных отметили просмотр фильмов, сериалов и шоу. Еще 26% респондентов предпочитают читать книги, а 25% россиян — гулять на свежем воздухе. Также 24% граждан любят играть в видеоигры, 12% ходят в кино или театры, 8% — на свидания и встречи, а 4% опрошенных не любят зиму и уезжают в теплые страны. Ещё 4% посещают творческие мастер-классы или увлекаются гастротуризмом.

Кроме того, 30% респондентов не считают, сколько денег они тратят на зимний досуг. Ещё 13% тратят от 3 до 5 тыс. рублей в месяц, 10% — от 1 до 2 тыс. рублей, 10% — от 6 до 10 тыс. рублей, 5% — от 11 до 15 тыс. рублей, а 7% россиян тратят от 16 до 20 тыс. рублей в месяц.